Du nouveau dans le dossier du Rayon de soleil, l’ancien hôpital à l’abandon depuis 36 ans et attenant au CHU André Vésale à Montigny-le-Tilleul. Il sera prochainement déconstruit. Le tout, après une longue procédure judiciaire octroyant, en 2018, la propriété à l’ISPPC. Depuis, l’ISPPC, en étroite avec la commune de Montigny-le-Tilleul, est passée à la vitesse supérieure pour effacer du paysage ce fleuron des années 70 devenu un chancre.

Cette déconstruction, dont l’élaboration du cahier spécial des charges a été confiée au bureau d’études d’IGRETEC, devrait s’étaler sur 3 années. Un marché public doit être ouvert afin de déterminer le prestataire et les différents permis nécessaires.

Cette belle avancée s’inscrit parfaitement dans le projet de redéploiement de l’Hôpital André Vésale. Ce dernier sera en effet rénové totalement et repensé en termes de flux des patients, avec un nouveau hall d’accueil et des trajets de soins plus intuitifs. Le plan directeur, réalisé en collaboration avec des membres du personnel, est actuellement en phase de finalisation.

Le projet prévoit un nouveau quartier opératoire et une stérilisation centrale dans l’actuelle rotonde, sur 3 étages. En outre, une étude énergétique, incluant l’installation de la cogénération et le remplacement de l’ensemble des châssis, permettra de limiter les consommations et l’impact sur l’environnement. Une fois assaini, l’espace libéré par le Rayon de Soleil sera quant à lui exploité par l’ISPPC afin d’y reconstruire une structure hospitalière moderne et complémentaire à l’Hôpital André Vésale.

En ce qui concerne l’environnement du nouveau complexe hospitalier, le cordon boisé du site sera maintenu. La déconstruction se fera par pince hydraulique et non par implosion, en suivant les procédures de désamiantage et de dépollution. Les riverains seront bien entendu consultés et informés sur la suite de la procédure.

Avec ce redéploiement de l’Hôpital André Vésale, le CHU de Charleroi s’ancre stratégiquement dans le cordon sud de Charleroi, ce qui facilitera notamment les collaborations avec le Centre de Santé des Fagnes, son partenaire du Réseau HUmani Santé Charleroi Chimay.