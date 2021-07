A l'initiative de la COPIDEC -La fédération des intercommunales de gestion de déchets- et Repair Together -Le réseau des Repair Cafés de Wallonie et Bruxelles-, le tout de Wallonie du Repair Café Mobile fera une halte à Montigny-le-Tilleul ce samedi 3 juillet au Recyparc de Landelies (Chemin de la Falgeotte) de 10h à 12h.

Selon les compétences des bénévoles présents le jour même, il sera possible de venir réparer les petits électroménagers, appareils électroniques, matériel informatique, vélos et vêtements.

Le port du masque sera obligatoire et la distanciation sociale de mise. Du gel hydroalcoolique sera à disposition des participants ainsi que du produit nettoyant pour les objets.