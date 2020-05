Le Conseil Consultatif des jeunes a tenu être impliqué dans la distribution des masques.

Les jeunes du conseil consultatif des jeunes (CCJ) ont interpellé les "grands" pour participer à la distribution en porte-à-porte des masques pour les moins de 14 ans. "Nous avons voulu participer aussi car c'est aussi une de nos missions d'aider les jeunes comme nous. En faisant attention et en respectant les distances, nous avons distribué des masques. Nous avons voulu aussi soutenir ceux qui n'arrêtent pas depuis le début. Même si nous n'avons pas de réunions à cause du coronavirus, on est là quand même", expliquent Amandine et Juliette, 12 ans.

Moustapha, le coordinateur du CCJ, était heureux d'encadrer le groupe. "Nous avons dû aussi nous organiser dans l'urgence mais les jeunes ont répondu présent tout en respectant les différentes consignes sanitaires. Cette distribution à pied ou à vélo a été également l'occasion de mettre le nez dehors et de se dégourdir les jambes tout en étant solidaire."

Si les enfants se sont occupés du centre ville et des environs, d'autres volontaires se sont occupés de la distribution sur les zones plus éloignées. Au total, ce sont quelque 870 ménages qui ont reçu leurs masques. Cette dernière distribution a permis de fournir un total de 20.440 masques sur Montigny-le-Tilleul et Landelies.