Pour Olivier Rihoux, la vie de confiné est un long fleuve tranquille. L'informaticien de 56 ans a fait le choix il y a plusieurs années de vivre sur un bateau de 12 m de long pour 4 m de large (le Sea ++, un jeu de mots d'informaticien) dans le port de Landelies, l'un des plus beaux ports de Belgique. S'ils ne sont que quelques dizaines à pourvoir bénéficier d'un emplacement, ils sont des dizaines à être inscrit sur la liste d'attente du Yacht Club de la Haute-Sambre.

Habiter sur un bateau a été pour Olivier le résultat d'une longue démarche. Informaticien de profession, il a cherché à réduire les trajets entre son lieu d'habitation et son lieu de travail (Bruxelles puis Charleroi). Privilégiant une vie simple, bien que confortable, il a acheté un bateau. Installé dans le port de Landelies, il n'échangerait de vie avec personne. "Je suis ici un résident permanent, je travaille à Charleroi. Je parcours la distance de 10 km à vélo. Pour mes courses, je remonte la côte de Landelies pour me rendre dans les commerces tout proche. Si je veux me promener je suis à deux pas de l'Abbaye d'Aulne", explique Olivier Rihoux.

© NGOM



Avec le confinement, son quotidien n'a pas tellement changé. "Je vis dans un endroit splendide entouré par la nature. Ce qui a changé pour moi c'est que je me rends moins souvent au boulot. Bien évidemment, je reste disponible pour les interventions physiques. Le télétravail n'est absolument pas un problème car dans mon bateau, je dispose d'une bonne connexion internet que j'ai d'ailleurs installée dans le port."

S'il avoue travailler davantage chez lui qu'au bureau, les plus grands changements il les constate dans la nature qui l'entoure. "C'est certain qu'il y a pire comme endroit. J'ai la chance d'être relativement isolé et j'aime observer la nature changeante tout au long de l'année. En ce moment, il fait très calme et la nature révèle ses secrets. Depuis quelques jours les papillons sont de sortie. Comme il n'y a pas de bruit, j'entends les piverts qui creusent les troncs d'arbres. Le matin, je vois les martin pêcheurs qui viennent se nourrir."

Avec le confinement, Bernard Mercier, le capitaine du port de Landelies fait aussi quelques constats. "Les cours d'eaux sont interdits à la navigation de plaisance et dans cette région il n'y a pas de trafic commercial. La zone de la Haute-Sambre (de Landelies vers la France) est une des plus belles régions en cette saison. Avec les travaux du côté de la France sur le pont canal, le temps est suspendu. Plus aucun plaisancier ne descend ni ne remonte le cours d'eau. Il n'y a pas de péniches dans le coin donc tout est rendu à la nature. Aller à Paris n'est pas encore d'actualité. Mais en attendant, je pense aussi aux éclusiers qui n'ont plus de boulot non plus."

Suite au confinement, toutes les activités nautiques sont suspendues, la grande fête du Pardon de Marchienne-au-Pont organisée traditionnellement en septembre est reportée à septembre 2021.