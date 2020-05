Des aides seront apportées aux clubs, aux commerçants locaux, aux personnes fragilisées et aux habitants

Depuis deux mois, la crise sanitaire a impacté de nombreux secteurs de notre pays; l'économie locale, la santé ou encore le social. Pour apporter son soutien, dans la mesure du possible, le collège communal de Montigny-le-Tilleul a mis en place diverses mesures exceptionnelles. Quatre secteurs seront aidés: l'économie locale, les clubs et associations, le secteur social et les citoyens.

Les commerçants locaux sont particulièrement impactés par la pandémie. Pour les aider un minimum, la commune offrira un chèque d'achat aux habitants, à faire valoir dans ces commerces qui ont dû fermer totalement ou partiellement pendant la crise. La valeur des chèques sera déterminée selon la composition de ménage: 10€ pour les ménages de 1 à 2 personnes, 15€ pour les ménages de 3 à 4 personnes et 20€ pour ceux de plus de 5 personnes. Une liste des commerçants sera également transmise. Les citoyens pourront dépenser ce chèque dans ces commerces dès que les commerces pourront tous rouvrir et jusqu'au 31 décembre 2020.

Le deuxième secteur fortement impacté par la crise est l'associatif. Le collège communal a donc décidé de doubler les subventions des clubs et associations l'année 2020.

Au niveau du secteur social, le CPAS a décidé de constituer un "Fonds Covid-19" de 250 000 euros. Ils serviront à répondre aux besoins sociaux de la population et l'augmentation des dépenses sociales suite à la crise. Le CPAS risque d'être plus demandé dans les mois et années à venir, le secteur souhaite se préparer à cela afin de pouvoir aider au mieux ceux dans le besoin.

Finalement, la commune veut également aider l'ensemble des citoyens, notamment au niveau des masques. Comme dans toutes les communes, des masques sont fabriqués et commandés ! A Montigny-le-Tilleul, plusieurs informations sont à connaitre.

Tout d'abord, les masques seront livrés en priorité aux plus de 65 ans. Alors que des bénévoles fabriquent des masques en tissu, une commande a également été réalisée le 23 avril pour 2 500 masques. Le coût s'élève à 7 500 euros. Ils devraient arriver sous peu, et donc être livrés aux personnes de plus de 65 ans dans les prochains jours.

Une deuxième étape a été franchie, la commune a lancé un marché public pour une demande plus importante. Celui-ci a été attribué, une commande de 18 000 masques a été passée le 27 avril pour un montant de 77 887 euros. Ils seront livrés dans le courant du mois de mai et permettront de fournir le reste de la population.