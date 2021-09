Avec le départ de Joseph Corso du Collège communal de Montigny-le-Tilleul une décision devait être prise : le remplacer ou pas. L’ensemble du comité a pris le parti de le remplacer.

Ce mardi soir, le nom du remplaçant est tombé. C’est René Donot qui revient aux affaires aux côtés de la bourgmestre Marie-Hélène Knoops. Il sera en charge du Tourisme et du Jumelage. La culture sera, elle, confiée à Nathalie Gherardini.

Ce changement au sein de la majorité montagnarde a été l’occasion de raviver, très brièvement, les tentions. Certains y voyaient là l’occasion pour Laurence Cornet de monter au Collège. Les discussions internes auront valu le déplacement du président du MR, Georges-Louis Bouchez en personne. “J’avais demandé que le Collège soit renforcé d’une personne en plus. Je trouvais cela important pour l’équilibre du Collège et pour le travail à mener. Le nombre de voix a aussi son importance. Laurence Cornet n’étant plus conseillère communale, la question ne se posait pas pour un échevinat au sens strict. On continue à trouver un chemin pour travailler dans la confiance. Des élections internes au MR auront lieu le 20 novembre prochain, une occasion de remettre les choses à plat. La confiance ne se recrée pas en un jour. Cela ne sert à rien d’aller dans une direction qui va peut-être créer des problèmes au sein du Collège,” conclut-il.