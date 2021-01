La police locale de la Zone Germinalt et le dépanneur ACF Motor ont été requis sur l'avenue des Eglantines, à Montigny-le-Tilleul.

Une VW Polo accidentée - vide et abandonnée - se trouvait sur place. Le véhicule a été ramené chez le dépanneur, et la police a ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de l'accident...