Février sans supermarché c'est ce soir à la Halle de Nalinnes. La Halle de Nalinnes, vous la connaissez à présent. C'est une plateforme où il est possible de commander des produits locaux. Ensuite, il suffit d'aller chercher son panier le jeudi soir à la Halle. De temps en temps, Commun'Halle organise des événements pour promouvoir le commerce local.

Cette fois-ci, c'est une Halle XXL qui se prépare. Les consommateurs pourront venir rechercher leur panier tout en dégustant les produits locaux et en buvant un verre. Mais il n'est pas question cette fois-ci d'acheter comme dans un marché, on déguste c'est tout. "C’est une occasion de faire une halle un peu classique, faire ses courses, mais en mode festif. On peut aussi se faire plaisir en faisant ses courses mais sans tentations de surconsommer", explique Fabrice Maqua, fondateur de Commun'Halle.

Au total, 29 producteurs locaux se sont libérés pour vous faire goûter leurs produits. C'est bien plus que d'habitude.

Le petit plus de la soirée? Dans le cadre de février sans supermarché et plus particulièrement dans un esprit du plaisir de mieux consommer, un échange de graines potagères est organisé. A l'approche du printemps, c'est l'instant pour échanger ou faire dons de ses graines potagères ou de fleurs.