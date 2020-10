Les deux femmes, amies, ont décidé de s’associer pour ouvrir et diriger un magasin de décoration. Mais très rapidement, l’affaire a pris l’eau à cause d’ennuis financiers. Une histoire de dettes à moitié remboursée crée un fossé entre les ex-associées et provoque de vives tensions entre elles.

Un jour de 2019, Catherine se rend dans un salon de dégustation de cupcake à Gerpinnes, en compagnie de sa belle-fille. Nancy est également présente sur les lieux. Cette dernière voit rouge lorsqu’elle croise le regard de Catherine. Elle se jette sur son ex-associée, la pousse à plusieurs reprises dans le dos avant de compresser sa tête contre une table.

Absente pour se défendre face au tribunal correctionnel et jugée par défaut, Nancy conteste les faits. Pour la substitute Marr, les contestations de Nancy sont dénuées de crédibilité. Des images confirment bien la rage folle de Nancy sur Catherine. Une peine de 4 mois de prison ferme est requise contre Nancy, déjà condamnée par le passé pour des coups. Jugement pour le 12 novembre prochain.