Tradition oblige la nuit d’Halloween, le musée du tram propose une nocturne pour clôturer sa saison, les trams roulant ainsi jusque 22 h. Une fois encore, le public est nombreux à répondre à l’invitation et bien que l’après-midi soit copieusement arrosée par de nombreuses averses, une fois la nuit tombée, les lignes vicinales menant à Lobbes et Biesme-sous-Thuin, sont épargnées par les vannes célestes. Du coup, les voyageurs d’un soir se pressent dans les voitures.

Parmi eux des gens du cru, des Thudiniens pur jus, venus profiter de l’ambiance toujours particulière du musée du tram, pour partager un moment entre amis ou en famille. Mais aussi des visiteurs venus d’un peu plus loin, de Flandres ou du nord de la France.

À l’intérieur, du musée, on s’assied le long du quai, dégustant une bière spéciale ou une soupe de potiron en attendant le départ du prochain convoi. D’autres plus passionnés sont attirés par l’étal d’un marchand ambulant, proposant des modèles réduits de trains électriques, de motrices, de voitures ou de wagons.

Un “ ding ding ” retentit. Le tram revenant de Lobbes ralentit et rentre au dépôt. Derrière des vitres embuées, des visages ébahis attendent l’arrêt pour descendre. Sur l’autre voix, on entend la motrice à vapeur souffler… Les voyageurs sont aux aguets. Le moteur monte en régime. Quelques pelletées de charbon dans le feu de la loco, de la fumée blanchâtre qui s’échappe… le sifflet “ tûût ” annonçant le départ et le convoi s’ébranle vers Biesme-sous-Thuin tandis que des jongleurs de feu distraient le public venu s’amasser autour d’eux. Le tout dans une ambiance bon enfant.