Bernard (prénom d’emprunt) a découvert la pub d’Oumar dans le Vlan. L’homme, qui se prétend marabout, a prétexté être en mesure de faire revenir l’ex-épouse de Bernard auprès de lui. Mais il s’est volatilisé avec 14500 euros.

Bernard vit depuis plusieurs mois des moments compliqués. L’homme, qui vit à Sivry-Rance, s’est séparé de son ex-épouse et a souffert de deux cancers successifs. Complètement désemparé, Bernard n’espère qu’une seule chose : reconquérir sa bien-aimée. Dans le Vlan, Bernard tombe sur la publicité d’un marabout et se laisse convaincre de faire appel à Oumar. Ce dernier se rend au domicile de Bernard et lui jure qu’il est en mesure de faire revenir son épouse. Oumar demande à Bernard de mettre 2500 euros dans un sac. En signe de bonne foi, le marabout met également 2500 euros dans le sac et réalise « une salade d’argent » en mélangeant les billets avec du sucre et du sel. Le marabout referme le sac et le laisse au domicile de Bernard. « Il faut laisser faire les sages de la forêt maintenant », prévient le marabout. Le versement d’argent est répété à quatre reprises. Bernard a donné 14500 au marabout. Mais sa confiance s’estompe lorsqu’Oumar lui demande encore une importante somme d’argent pour acheter du matériel.

Bernard décide d’ouvrir les sacs présents à son domicile et constate qu’ils sont vides. Le marabout, originaire de Guinée, est interpellé, mais parvient à obtenir une surveillance électronique par le juge d’instruction. Aujourd’hui, le marabout a disparu dans la nature…

Une peine de minimum 30 mois de prison a été requise contre Oumar. Ce dernier a déjà fait l’objet d’une condamnation en France pour exercice illégal d’une profession. Jugement attendu pour le 13 mai prochain.