Une importante panne de courant a touché plusieurs milliers de foyers au sud-ouest de la région de Charleroi jeudi vers 02h30, a confirmé l'opérateur des réseaux gaz et électricité ORES.



Suite à l'intervention des équipes d'ORES, les habitants des communes concernées ont été réalimentés progressivement durant la nuit à partir d'autres postes et cabines de distribution de la région. Vers 08h00, l'alimentation électrique était rétablie partout. Les dégâts occasionnés par cet incendie sont importants. Les travaux de réparation, essentiels pour la conduite du réseau, dureront plusieurs jours. Une enquête sera ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie et les responsabilités engagées.

La panne a été provoquée par l'incendie de plusieurs câbles d'alimentation principaux du réseau de distribution. Les équipes d'ORES ont été mobilisées durant toute la nuit pour réalimenter progressivement la population privé d'électricité. La panne de courant de cette nuit a été causée par un incendie - très probablement d'origine criminelle - sur une passerelle enjambant la Sambre et contenant plusieurs câbles à moyenne tension qui alimentent toute la région, a précisé ORES. Les communes et localités de Montigny-le-Tilleul, Marchienne-au-Pont, Mont-sur-Marchienne, Monceau-sur-Sambre, Marcinelle et Ham-sur-Heure ont été totalement ou partiellement privées d'alimentation électrique.