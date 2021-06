Le comité de concertation du 18 juin n'a "pas apporté les éclaircissements tant attendus" pour les organisateurs du festival Scène-sur-Sambre. Il restait 10 semaines avant d'arriver à la date fatidique, ils ont donc "dû prendre la difficile décision de reporter à nouveau la dixième édition".

Pour rappel, une nouvelle équipe (celle qui s'occupe déjà du Ronquières) a pris les rênes du festival des barges en 2020. En février, ils annonçaient leur tête d'affiche, en mars le monde s'éteignait pour de longs mois. Un an et demi plus tard, c'est l'édition 2021 qui passe aussi à la trappe, incertitudes sanitaires obligent. "Aussi, plutôt que de s'aventurer dans une édition en mode mineur, on vous fixe rendez-vous l'année prochaine pour faire vibrer l'abbaye d'Aulne comme il se doit."