Depuis ce 25 juin et jusqu'au 10 juillet, les navetteurs devront prendre d'autres dispositions entre les gares d'Erquelinnes et de Charleroi-Sur. En cause, la démolition et le remplacement d'un pont à Thuin.

Afin de limiter l'impact des alternatives sont proposées. Les trains S63 Erquelinnes - Thuin - Charleroi-Sud et P Erquelinnes - Charleroi-Sud sont remplacés par des bus. Ces bus ne font pas arrêt à Hourpes.

Les trains IC Namur - Charleroi-Sud - Maubeuge (FR) ne circulent pas. Entre Namur et Charleroi-Sud, il est conseillé d'emprunter d'autres trains. Vers et depuis Maubeuge (FR), il est conseillé de voyager via Lille Flandres (FR).

Le calendrier des travaux est le suivant :

Du 25/6 au 6/7: travaux de démolition et de pose du pont

Du 6/7 au 8/10: travaux de finition et de remise en état des terrains

De début janvier à fin mars 2023: travaux de reboisement.

Les travaux auront les conséquences suivantes :