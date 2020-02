La démission de Paul Furlan dans sa fonction de bourgmestre fait réagir du monde.

Les avis sont positifs et négatifs. On a posé la question à Philippe Lannoo du groupe MR pour connaître son avis: "Sa démission de son poste de bourgmestre ou de député, on en parle depuis des mois à Thuin. J’ai entendu des bruits venant de partout, tout le monde pensait avoir la vérité. Aujourd’hui au moins c’est clair. Nous l’avons appris hier au conseil communal. Après, pour la suite c’est leur popote interne de qui deviendra bourgmestre, etc."

Dans les rues et sur les réseaux sociaux, les citoyens se sentent trahis. "Je peux comprendre qu’ils soient déçus, et certaines frustrations. Mais je n’ai pas à juger les choses. On s’en doutait un peu après sa candidature sur les listes régionales, et puis son choix n’a jamais été clair."