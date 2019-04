Ce n’est pas une candidate tout à fait comme les autres : Philippine Dhanis, de Thuin, est transgenre. Elle a changé de sexe voici un an et demi, en janvier 2018, dès que la nouvelle loi votée l’année précédente au Parlement fédéral l’a autorisée à le faire. Quinzième effective sur la liste du MR pour la Chambre en Hainaut, elle n’avait encore jamais mené campagne pour elle-même. Elle est cette fois passée de l’autre côté du décor.

Pourquoi ce scrutin et pourquoi maintenant ? "Je me sentais prête et j’en avais envie", confie-t-elle, enjouée. C’était la Chambre des représentants et rien d’autre. Pour le symbole qu’elle représente dans la Belgique moderne. Et surtout pour y défendre les intérêts des francophones dans des matières auxquelles l’ont préparée ses deux ans et demi de travail comme collaboratrice parlementaire du député-bourgmestre MR de Braine le Comte Jean-Jacques Flahaux.

Sa visibilité dans la campagne marque un nouveau pas vers ce qu’elle appelle son droit à l’indifférence, celui d’être la personne qu’elle est, et de vivre la vie qu’elle a choisie. "J’en remercie mon parti. Mais j’espère que cette élection sera aussi et surtout le début d’une nouvelle vie professionnelle (rires)."

Passionnée de politique, elle milite activement depuis plus de dix ans : "dans ma vie antérieure d’homme, je suis devenu secrétaire de la section MR de Thuin en 2008, avant d’être désigné président." Combat est un mot qu’elle n’aime pas employer pour parler des choses qu’elle veut changer, à commencer par les regards sur les membres de la communauté transgenre. "Au plus nous serons visibles, au plus vite on passera le cap des préjugés." Sur la liste tirée par le ministre sortant Denis Ducarme, Philippine ne se voit pas comme la trans’ de service. Et même si c’était le cas, elle assume.

Dans cette campagne où elle met toute son énergie depuis plusieurs semaines, elle n’a pas dû faire face à des attaques transphobes. "On n’y est jamais préparé mais la haine contre les trans’ existe : j’en ai été physiquement victime en rue à Bruxelles en janvier, après avoir subi des insultes dans l’espace public à Charleroi quelques semaines plus tôt." Très active sur les réseaux sociaux, Philippine est en contact sur ses deux pages Facebook avec près de 7 000 membres !