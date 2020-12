C’est l’histoire de Pierre, un erquelinnois de 25 ans qui aime aller manger à la friterie comme beaucoup de Belges. "J’allais toujours à la même friterie. Un jour, je me suis dit pourquoi pas aller ailleurs", déclare Pierre Hanna, créateur de la page Instagram #Lesamoureuxdelafrite.

Avec la crise du COVID, les friteries comme les autres restaurants ont dû fermer leurs portes. Cette situation a affecté Pierre, grand amateur de frites. De plus, ce jeune erquelinnois ne savait plus où aller pour déguster de bonnes frites. "Je ne savais pas lesquelles faisaient à emporter. En plus, quand j’ai vu le désespoir du secteur de l’horeca, je me suis dit pourquoi pas mettre en avant les friteries", ajoute-t-il.

De cette idée est née la page Instagram "les amoureux de la frite", Pierre et sa partenaire sillonnent toutes les friteries de la Wallonie pour faire leur publicité durant cette période difficile. Dans un premier temps, ils commandent la spécialité de la friterie. Ensuite, ils la font découvrir à leur followers à travers divers commentaires et photos.

Pierre et Sakina ont fréquenté pas mal de friteries de la région d’Erquelinnes et de Charleroi. Ils ont fait découvrir des endroits comme Chez Jojo à Erquelinnes, Chez Georges à Charleroi. Les deux amoureux de friteries ont aussi été chez Patati-Patata à Thuin et dans une nouvelle friterie à Gozée, Style Frite.

Ce erquelinnois choisit les friteries sur base de commentaires de ses abonnés. "Nous suivons les conseils des gens et cela leur fait plaisir. En plus, en parlant avec les gérants des friteries, ils nous expliquent leur histoire. Cela crée un lien. Il y a vraiment un échange humain", enchérit Pierre.

Avec leur page Instagram, Pierre et son amie ont créé de la convivialité et de l’entraide sur les réseaux sociaux.