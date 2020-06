Le conseil communal de Gerpinnes votera ce soir le "plan de relance" corona pour l'entité.

Comme d'autres communes avant elle, Gerpinnes met sur la table un montant pour aider les citoyens et professionnels touchés par le confinement lié à la pandémie. Ce sera ici un montant fixe qui sera "injecté" dans l'économie pour aider à la relance : 250.000 euros.

Ce montant sera divisé en deux: 128.000€ d'aide financière directe pour les citoyens, et 122.000€ pour les commerces et indépendants.

"Nous avons imprimé des chèques de 10€ qui seront distribués dès ce vendredi", indique le bourgmestre Philippe Busine (CDH). "Chaque citoyen, peu importe son âge, en recevra un. C'est un chèque à dépenser dans un commerce ou horeca de la commune." Les commerces qui décident d'accepter ce chèque pourront ensuite venir les échanger à l'administration communale contre de l'argent sonnant et trébuchant.

La seconde tranche d'aides, également une prime financière directe, sera à disposition des artisans, commerçants et professions libérales. Un courrier sera envoyé à chacun des 300 commerçants de l'entité, pour demander deux choses : est-ce qu'ils ont besoin d'aide ? (1) et des informations sur leur commerce (2), comme le nombre de mètres carrés, le temps qu'ils sont resté fermés, le nombre d'employés, etc. "Quand nous auront les réponses, on se réunira dans une commission subside pour d'abord déterminer le montant maximum de l'aide qu'on accordera, et ensuite à qui exactement. On ne va pas se mentir, cet argent ira principalement aux commerçants qui n'ont pas pu rester ouverts pendant le confinement, mais d'autres critères objectifs seront pris en compte." Il s'agit ici d'une manne de 122.000€ à distribuer, sans contreparties.

Ces aides ont été discutées en commission, réunissant majorité et opposition réunies, et leur vote ne devrait donc pas poser de problème.