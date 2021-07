Tout le monde connait bien l'Aquascope de Virelles pour son Centre Nature, ses espace muséographiques et son magnifique parcours découverte nature extérieur. Mais on oublie parfois que l'étang de Virelles est aussi une réserve naturelle, depuis près de quarante ans. Un havre de biodiversité, de

véritable trésors sur 140 hectares de terrain.

Il y a l'étang, long de plus d'un kilomètre, mais aussi des marécages où poussent des rosseaux, des prairies et forêts humides, etc. Le tout entre Calestienne et Fagne, entre calcaire et sols argileux. Virelles est jusqu'à présent le seul endroit où la cigogne blanche niche à l'état sauvage avec succès en Wallonie. Elle y a trouvé le gîte, le couvert et la quiètude.

L'objectif de l'Aquascope de Virelles est d'atteindre et de dépasser les 1000 espèces observées dans la réserve naturelle de l'étang de Virelles. Des spécialistes de la faune et de la flore débuteront ce grand inventaire les 22 et 23 juillet.

Les 24 et 25 juiller l'Aquascope de Virelles propose de vivre une expérience nature inédite en famille... dans une des plus belles réserves naturelles de Wallonie!