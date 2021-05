© FVH

Un accident s'est produit ce mercredi à Barbençon, à 4km de Beaumont en direction de Philippeville. Vers 15 heures, deux véhicules sont entrés en collision frontale au carrefour des rue de Philippeville (N40) et rue du Couvent.

Un occupant de la voiture (VW Golf) et deux occupants de la camionnette (Ford Transit) ont été coincés dans leur véhicule, blessés. Les pompiers de Beaumont sont intervenus pour un balisage et une désincarcération, tandis que trois ambulances (de l'hôpital Vésale et de la caserne de Beaumont) arrivaient avec un SMUR de l'hôpital de Lobbes sur les lieux.

Les trois victimes ont été transportées en milieu hospitalier. La police de la ZP Botha a fermé la route dans les deux sens le temps de l'intervention, et s'est chargée du constat. Le dépanneur ACF a été appelé pour enlever les carcasses.