Le Parlement a refusé de rencontrer les signataires d’une pétition demandant l’allongement de la route rapide.

Le prolongement de la RN54, c’est un dossier dont on parle depuis plus de 40 ans. La volonté est de construire un tronçon manquant de la RN54 Charleroi-Maubeuge. Sa réalisation est importante pour le développement socio-économique des communes concernées : Lobbes, Erquelinnes et Merbes-le-Château.

Alors que l’on voyait enfin un budget se débloquer pour le projet, le dossier a été stoppé nette par le nouveau Gouvernement Wallon. Le Ministre Henry a lancé le projet "stop béton", ce qui signifie l’arrêt de nouvelles constructions d’autoroutes durant la mandature. Depuis, les citoyens, se mobilisent pour sensibiliser le Ministre à la problématique ; "Oui à la RN54", c’est le slogan que l’on entend partout. Une pétition a d’ailleurs été lancée et a récolté 5 166 signataires. Les citoyens réclament le tronçon manquant pour que les camions ne soient plus obligés de passer par les villages.

Ce lundi, Julien Matagne (CDH), le député wallon, a abordé le sujet au Parlement Wallon. Il a proposé une rencontre entre les pétitionnaires et le ministre. "Les élus de la majorité PS-MR-Ecolo ont refusé de recevoir les signataires de la pétition", explique-t-il. "Pourtant, un projet de décret a été déposé pour faciliter la rencontre avec le citoyen, il dit qu’au-delà de 1000 signataires d’une pétition, les représentants seront rencontrés. Mais ici, ils refusent sous prétexte que le décret n’a pas encore été voté et que c’est une seule personne qui a rentré la pétition." Mais cette décision est incompréhensible pour lui : "Les citoyens souhaitent simplement être entendus et faire venir le ministre pour qu’il constate sur place. Ces citoyens méritent d’être écouté et que la question soit étudiée."

Les bourgmestres des communes concernées ont également réagi : "Ils ont tout fait pour que l’on ne puisse pas s’exprimer. Il y a 5 166 signatures, et ils ne veulent même pas les entendre. Depuis le début, on a jamais eu de réponses à nos lettres On ne demande pas à ce qu’ils soient d’accord avec nous, mais la moindre des choses est d’entendre les citoyens. Je suis écœuré de ce que je vois là", explique David Lavaux (CDH), bourgmestre d’Erquelinnes. Le bourgmestre de Lobbes, Steven Royez (CDH), est également déçu : "Ça devient véritablement honteux, c’est un déni de démocratie. Nous allons continuer à nous mobiliser, citoyens et élus, pour sensibiliser la Région Wallonne aux problèmes que nous vivons."

Le tronçon manquant pourrait désenclaver la région et faciliter l’accès des camions vers la France. "Je me demande vraiment pourquoi ce projet pose tant de problèmes, les citoyens veulent ce tronçon, les élus locaux aussi. Je ne comprends pas pourquoi ça bloque depuis des décennies."