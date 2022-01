Ils étaient toutefois moins nombreux que de coutume, sans doute du fait du Covid, mais aussi parce que voici quelques jours, on avait annoncé l’annulation de l’événement.

Mais qu’importe, pour cette vingtaine de téméraires, on se devait de faire fi de la température extérieure, du vent rendant cette température plus agressive encore et surtout de la température de l’eau ne dépassant guère les 5°.

Bien entendu, le séjour dans l’eau a été de courte durée. Mais ils ont osé et ont ainsi respecté la tradition.