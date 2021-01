À Ham-sur-Heure/Nalinnes, Inès et Francine, en conflit, se font la guerre depuis l’aménagement d’Inès, 40 ans, dans le quartier en mars 2018. "Depuis le début, elle a souhaité que je parte de là. Elle a finalement obtenu gain de cause". Inès a en effet emballé ses affaires et déménagé du côté de Mont-sur-Marchienne à cause de la scène du 17 juillet 2019.

Ce jour-là, Inès, touchée par une forme de dépression, débarquait au domicile de Francine, 79 ans, par une porte se trouvant à l’arrière de la maison. Inès souhaitait plus que tout récupérer son chat, errant dans le quartier et pris en charge par Francine pour une histoire de puces. D’après Francine, Inès ne s’est pas contentée de récupérer son chat. Elle l’avait secouée, empoignée par le peignoir et poussée contre le mur. La septuagénaire présentait des bleus sur les avant-bras et une dent cassée.

"On s’est empoignée mutuellement, mais je n’ai pas porté de coup de poing ni de coup direct", affirmait Inès. L’empoignade suffisait à considérer la prévention de coups et blessures établie.

La substitut Marr ne s’opposait pas à une mesure de faveur pour Inès, sans antécédent judiciaire. Ce que le tribunal a estimé être la juste sanction pénale compte tenu du conflit de voisinage entourant cette scène. Inès devra se tenir à carreau durant 3 ans pour respecter la suspension du prononcé qui lui a été octroyée.