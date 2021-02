Les beaux jours actuels donne à certains habitants de la ville l’envie d’aller se promener dans nos campagnes. D’autres s’y plairont tellement qu’ils envisagent de s’y installer. Mais venir de la ville pour la campagne demande des adaptations. Conscient de ces changements, le député Paul Furlan (PS) a souhaité interpeller la ministre Tellier (Ecolo) en charge de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt et du Bien-Etre animal pour que des règlements et des lois protègent le caractère rural de certaines régions. "J’ai pu faire le constat, grâce à mon expérience de bourgmestre dans une commune semi rurale en périphérie de Charleroi (Thuin, NdlR). Au fur et à mesure je me suis rendu compte que la notion de trouble du voisinage évoluait," explique Paul Furlan. En effet, il semble que la notion de trouble du voisinage ne prenne plus en compte le caractère rural de certaines régions. "Des gens commençaient sur cette base ou sur la base du tapage nocturne à se plaindre de bruits ou d’odeurs, du fonctionnement d’un région rurale comme le tintement des cloches du beffroi. Ce sont souvent les gens qui viennent de la ville bâtir à la campagne avec une idée préconçue et sans doute idéalisée de ce que c’est la campagne."

En cause, l’arrivée de nouveaux habitants en provenance de la ville qui ne se font pas aux us et coutumes de la campagne. L’ex-bourgmestre appuie ses dire par de tristes expériences. "A Thuin, une dame avait un poulailler avec un coq. Le voisin s’en est plaint. Cela a abouti finalement en justice de paix. Le juge de paix a demandé la mise à mort du coq."

Paul Furlan regrette qu’au niveau communal il faille parfois s’effacer quand cela devient une question de justice. Le parlementaire propose donc à la ministre Tellier de prendre position par le biais d’un texte de loi destiné à protéger le caractère rural dans son ensemble sans tomber dans le trouble de voisinage.

Pour étayer ses propos, Paul Furlan s’en réfère à l’exemple de nos voisins français où l’Assemblée Parlementaire a voté un texte de loi qui a instauré comme "patrimoine national" les odeurs et les bruits de la campagne. Dans l’exemple français, il en ressort que le développement de l’idée est sensiblement semblable que celle du thudinien. "Je ne veux pas outre passer les compétences ministérielles c’est pourquoi j’ai posé une question écrite à la ministre. S’il le faut je suis prêt à déposer une proposition de décret."

Paul Furlan espère que la ministre se sentira interpellée et, que sur base d’analyses, elle pourra prendre position. "Je ne défends pas queThuin. Cette réflexion je l’ai eu après avoir échanger avec des bourgmestres des environs. La campagne ne doit pas être mise sous cloche, c’est une vie économique, culturelle et sociale propre pas juste un endroit où l’on vient des barbecues le week-end," conclut l’ex-bourgmestre de Thuin.

La réponse de la Ministre devrait arriver dans une quinzaine de jours.