L. C.

L. C.

L. C.

Le sexagénaire comparaissait devant la justice pour deux scènes de coups et blessures volontaires sur sa compagne de l'époque, en 2018. Le 7 mars 2018, à Anderlues, Maurice a repoussé la victime, « qui s'est lancée sur lui », précisait ce dernier. « Je l'ai tenu par les avant-bras, mais je ne l'ai pas frappé. »

Le 8 juillet 2018, sur le chemin de retour de l'Abbaye d'Aulne, Maurice a giflé la victime à deux reprises dans la voiture. « Elle ne voulait pas retourner. Je me suis énervé, elle m'a crié dessus et je lui ai mis deux gifles. » Lors du réquisitoire, le parquet avait qualifié les deux scènes "d'erreurs de parcours" sur fond d'alcoolémie et de relation toxique. Une suspension du prononcé avait été sollicitée par le substitut Brichet, qui estimait que la simple comparution au tribunal suffisait.Le prévenu, inconnu de la justice, a obtenu la mesure de faveur requise par le parquet pour une durée de 3 ans.