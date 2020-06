Le Risk sera fabriqué sur le thème des marches folkloriques, s'ils atteignent un nombre suffisant de commandes.

Quatre amis, François, Nicolas, Laurent et Jean-Ghil, passionnés par les jeux de société et les marches folkloriques se sont lancés dans un projet : créer le jeu Risk des marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Le concept est simple, jouer au Risk en se disputant les territoires des différentes marches. "On souhaitait lier deux choses qui nous tiennent à cœur. Il n’y a aucun objectif professionnel, c’est un simple plaisir de le faire et de partager notre folklore d’une autre manière." Après la création, il a fallu concevoir le jeu avec des professionnels. Avec l’aide des carolos ayant réalisé plusieurs versions du Monopoly, ils ont pu concrétiser leur projet. "Nous avons rassemblé ces deux passions, sans dénaturer le jeu d’origine, les règles sont les mêmes et le nombre de territoires également. Seule la présentation se base sur le territoire de l’Entre-Sambre-et-Meuse, ainsi que quelques règles supplémentaires", explique François Damay.

Dans le jeu, un carnet d’explication y sera intégré où les concepteurs souhaitent y présenter chaque marche de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Jusqu’à 80 pourraient être représentées. "On lancera un appel sur Facebook pour que tout le monde nous informe de toutes les marches qui existent. Nous ne voulons en oublier aucune. L’objectif c’est de toutes les rassembler, que ce soit une petite initiative ou une marche reconnue à l’Unesco. On ne fermera aucune porte."

Si le jeu est déjà créé, il n’est pas encore en fabrication. Pour cela, il faut assez de commandes. L’objectif à atteindre est 2 000 jeux. "Actuellement, on est à 25 % de l’objectif." La région est large et les passionnés de marches folkloriques sont nombreux, il reste encore un mois pour atteindre le nombre souhaité pour pouvoir lancer la fabrication. Les pré-commandes sont donc lancées depuis une semaine, n’hésitez pas longtemps car il n’y aura pas de nouvelles possibilités ! L’édition du Risk arrivera ensuite pour les fêtes de fin d’années.

Puisque les marches folkloriques vont manquer aux citoyens de l’Entre-Sambre-et-Meuse, c’est une manière de s’amuser autrement en attendant l’année prochaine.