C’est une jeune femme épuisée, entre colère et désespoir, qui se présente à nous : infirmière indépendante à Ham-sur-Heure, Gwendoline Cambier (34 ans) vient de se voir refuser le droit d’engager une aide-soignante. Motif ? "La loi nous l’interdit." De fait. Son cabinet de soins n’occupe qu’elle à temps plein. Ses collègues n’exercent l’activité qu’à temps partiel. Or, la réglementation est claire : une embauche n’est possible que dans le cadre d’un groupement de quatre infis à temps plein. "Nous sommes overbookés", dit-elle. "Au point où je n’ai plus pu prendre de temps pour moi depuis sept semaines".