Quelques pistes de compréhension de psychologues suite à ce double infanticide.

Il est impossible à l’heure actuelle d’appréhender cette tragédie. "Il faudra une expertise médico-psychologique réalisée par des professionnels pour mieux comprendre ce qui s’est passé", explique le professeur Nicolas Pinon, psychologue, docteur en sciences psychologiques et de l’éducation à l’UCLouvain et HE Vinci, qui nous livre ce que la littérature sur le sujet renseigne comme étant souvent des causes explicatives.

(...)