Quand ce restaurant de Nalinnes a posté son offre d'emploi sur Facebook:, Sudinfo a immédiatement dénoncé la pratique dans ses colonnes. Et l'équipe a bien fait. Le message est clair : l'établissement veut une "belle femme" pour faire le service. Un bel homme, c'est non. Une femme moche, c'est non. Ce type d'offre d'emploi porte un nom: c'est de la discrimination à l'embauche.

Pourquoi ? Légalement, déjà, on est dans le rouge : le sexe et les caractéristiques physiques sont deux des 19 critères "interdits" par la législation belge. Mais socialement aussi, il y a un problème.

Avoir des pommettes saillantes, une mâchoire carrée, des cheveux lisses, un pénis ou un vagin... ne fait pas de quelqu'un un bon ou un mauvais travailleur. Côté genre, on ne voit pas bien ce que l'identité d'une personne aurait à voir avec son travail. Et côté sexe, on peut reprendre l'excellent exemple du "jouet pour petite fille ou petit garçon" qui tourne depuis quelques années:

Ensuite, vient le critère de beauté. Déjà, un serveur ou une serveuse ne servira pas mieux ou moins bien selon son physique. On peut probablement aussi penser que les clientes et les clients ne sont pas des animaux en rut et qu'ils préféreront quelqu'un qui leur dit "bonjour !" et ne se trompe pas dans la commande, plutôt que quelqu'un "de beau". Ensuite, il s'agit d'un critère subjectif : trouve-t-on toutes et tous les mêmes personnes "belles"? Mais c'est plus grave que cela, en réalité. Parce que le physique est un critère qui fait des ravages dans la société: du mal-être et du manque de confiance en soi jusqu'à la tentative de suicide, parfois. Il est plus que temps, donc, qu'on passe au-delà du critère subjectif "beauté" imposé par décennies d'un joug toxique. Parce que c'est ça, finalement, aujourd'hui : dire qu'on cherche "une beauté", c'est en réalité sous-entendre "vos compétences ne valent rien, le seul critère qui vous définit c'est le regard des autres". Et c'est terrible.

Sur Facebook, l'annonce n'est pas restée longtemps. Et la publication effacée a été suivi d'excuses publiques : "une grosse erreur et je le regrette". C'est un très bon point, qui fait malheureusement "plouf". L'annonce - d'après la patronne - aurait dû être "bonté souhaitée" au lieu de "beauté souhaitée". Une grosse erreur... de frappe, donc, d'après l'établissement.

Chacun appréciera. Moi, personnellement, je n'apprécie pas : je pensais que l'établissement s'excusait d'une erreur de jugement, mais il dit en fait "pardon g mal tapé à l'ordinateur lol". C'est vraiment triste, parce que finalement personne n'a rien appris. Et donc on va probablement se retrouver avec des "on ne peut plus rien dire", au lieu de grandir et d'aller de l'avant en tant que société.