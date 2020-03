Les classes de neige en Italie sont annulées à cause du coronavirus.

Dans la région carolo, certaines communes ont décidé d’annuler les classes de neige prévues en Italie à cause du coronavirus.

Vu la situation en Italie, les collèges communaux en région Thudinie-Gerpinnes se sont réunis en urgence pour décider d’une annulation ou non des classes de neige.

Les écoles de Gerpinnes et de Thuin ont ainsi décidé de ne prendre aucun risque pour la santé des enfants et des professeurs accompagnants. Le collège communal et les directeurs d’école souhaitent éviter le risque de contamination mais également de confinement. En effet, si la zone de confinement s’élargit, les élèves pourraient être mis en quarantaine et donc être bloqués en Italie. Ce que personne ne souhaite. Les classes de neige sont donc annulées.

Les écoles d’Ham-sur-Heure doivent également partir du 18 au 27 mars. Pour l’instant, il n’y a pas d’annulation. Cependant, le collège communal reste attentif à l’évolution du virus et une évaluation des risques sera réalisée avant le voyage. Le départ n’est pas encore annulé mais pourrait l’être.

Pour la ville de Charleroi, on a enregistré une seule annulation de voyage. Le CECS de Couillet a annulé son voyage à Milan. Les élèves et leurs professeurs devaient faire un voyage d’étude d’une journée.

Milan étant situé dans la zone à risque du nord de l’Italie, la direction a fait savoir à la Ville que par prudence le voyage est annulé.

D’autres écoles ont également prévu des voyages mais leur faisabilité sera jugée au cas par cas sur base d’une analyse de risques et des recommandations d’usage du SPF Santé ainsi que du PSE (Promotion de la santé à l’école ou centre de médecine scolaire de Charleroi).