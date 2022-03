La guerre qui sévit en Ukraine entraîne des mouvements de foules. Face à l'exil forcé des ukrainiens et à A la demande du Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Sammy Mahdi, les communes de Belgique sont invitées à mettre en place une communication destinée à sensibiliser les citoyens à l'accueil des réfugiés ukrainiens chez eux ou à récolter des produits d'hygiène et de secours. .

Parmi ces communes on peut compter notamment, Montigny-le-Tilleuil, Erquelinnes, Fontaine-l'Evêque ou Les Bons Villers.

Pour Erquelinnes, "nous recensons sur le territoire d'Erquelinnes des familles pouvant offrir l'hospitalité et accueillir des ressortissants ukrainiens pour une période allant de 1 jour à 1 semaine. Si vous êtes dans la capacité d'accueillir ceux-ci, veuillez prendre contact avec le relais citoyen d'Erquelinnes au 071/ 55 92 92."

A Fontaine-l'Evêque, on s'organise aussi. La Ville et le CPAS lancent un appel pour l'hébergement des réfugiés Ukrainiens. Les personnes souhaitant accueillir des réfugiés peuvent s'adresser à sosukraine@villedefontaine.be ou prendre contact avec le CPAS au 071/54-98-10. Pour les aides matérielles, il est recommandé de se diriger vers les organisations humanitaires internationales reconnues comme la Croix-Rouge.

Pour Montigny-le-Tilleuil, L'administration communale organise une collecte de produits d'hygiène et de secours uniquement. Voici la liste des produits recherchés :

Produits d’hygiène : shampoings, savons, gels douche, dentifrices, brosses à dents, serviettes hygiéniques, couches pour bébé, lingettes.

Produits de secours : bandages, pansements, solutions antiseptiques, alcool médical.

Les dons seront réceptionnés au service accueil de l'administration communale, pendant les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13h30 à 16h30. Infos complémentaires : info@montignyletilleul.be ou 071/51.88.10.

Les Bons Villers ont aussi lancé un appel à l'hébergement. « Vous souhaiter accueillir une famille chez vous ? Vous possédez un gîte ou une chambre d'hôte ? Un espace qui pourrait se transformer en dortoir ? Faites-vous connaître auprès de la Commune via pcs@lesbonsvillers.be ou au 071/82 31 70. » Pour les personnes qui souhaitent faire un don il est recommandé de le faire auprès de l'Unicef, Amnesty International ou encore la Croix-Rouge de Belgique.

D'autres communes se joignent à l'initiative à différents niveaux. Des informations complémentaires sont disponibles sur leurs réseaux sociaux.