Les images de la piscine du Centre de Délassement de Marcinelle ont largement fait le tour de réseaux sociaux lors des inondations du 15 juillet. Boue et branches d'arbres avaient largement envahies le point d'eau le rendant inaccessible aux nombreux carolo désireux de piquer une tête dans l'un des seuls point d'eau de l'entité.

Dès le lendemain, toutes les forces vives de la RCA s'étaient retroussés les manches pour offrir à nouveau la possibilité de se baigner. Le stress de découvrir des dommages de grande ampleur était très présent mais malgré cela, tout semble être en état de marche. Même si le personnel a dû nettoyer les bassins au simple tuyau d'arrosage de peur de mettre à mal les réserves d'eau de Charleroi, le pari est tenu ! Ce samedi 31 juillet le bassin sera à nouveau accessible.

Ce mercredi, l'eau est redevenue claire et dès ce jeudi le remplissage reprendra son cours à raison de 400 m³ par heure, pour un bassin comptant 2.000 m³. Une fois les opérations de chlorification et de chauffage terminées, les baigneurs pourront à nouveau refaire quelques plongeons.

Grace à ce travail, les nageurs carolos n'auront été privés de bassin que cinq jours (l'Helios est fermé pour maintenance obligatoire depuis ce lundi).

"Je tiens vraiment à tirer mon chapeau à tous, le travail abattu dans un tel délai était colossal. On avait dit 15 jours au mieux et on y est" déclare Antoine Tanzilli, directeur de la RCA.

Les modalités d'ouverture sont identiques. Même si les conditions ne sont pas encore vraiment estivales, les nageurs sportifs pourront reprendre le chemin des bassins dès ce samedi matin, suivis par les familles à partir de 10 heures.