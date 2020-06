L'ambiance, la nourriture et le service sont toujours aussi agréables au restaurant Le Sambre et Meuse de Gerpinnes. Le restaurant Le Sambre et Meuse à Gerpinnes s'est préparé tout le week-end pour cette réouverture. Ce lundi midi, les premiers clients sont arrivés avec le sourire, nous sommes allés sur place pour voir comment ça se passe.

Du côté restaurant, ainsi que du côté brasserie, les tables étaient installées à distance l'une de l'autre. Pour les tables trop rapprochées, le patron a décidé d'y mettre un Plexiglas pour protéger les clients. Le personnel porte un masque, et des visières sont également prévues pour les plus grands services. Une entrée et une sortie différente, le sel-poivre sont enlevés des tables et finalement un set de table est installé avec un QR Code pour découvrir le menu sur son smartphone. Les mesures de sécurité dictées par le gouvernement sont tenues, de quoi rassurer les clients encore un peu inquiets.