Dans l’unité Covid 7A de l’hôpital André Vésale du CHU de Charleroi, à Montigny-le-Tilleul, sont traités jusqu’à 26 patients "low-key", certains encore sous oxygène, certains dont l’état risque de se dégrader, mais qui sont considérés comme stables et en passe de sortir de l’hôpital après un passage plus ou moins long par les soins intensifs. Huit personnes sont pour l’instant hospitalisées à cet endroit, dont deux viennent à peine d’arriver vendredi soir.

Trois médecins, sept infirmiers, huit ambulanciers et un kiné gèrent l’aile de l’hôpital. Et à première vue, rien ne les différencie du personnel médical normal. Il s’agit pourtant de soldats, détachés par la Défense pour soulager les équipes soignantes du CHU de Charleroi. Quelques détails les trahissent parfois. Ici, un bandana couleur camouflage, là des boots militaires, ou encore une toque à barrettes. Pour un œil non averti, on est pourtant dans une unité de soin habituelle.