Il a annoncé une visite pour rencontrer les élus locaux, qui réclament leur RN54 : mais pas sûr qu’il sera là pour écouter.

Toute la région de Lobbes, Erquelinnes, Thuin et Merbes-le-Château, ou presque, est pour la création du "tronçon manquant" de la RN54 : promis depuis 40 ans et quasi-finalisé, ce dossier a fait partie des nombreux annulés quand le nouveau gouvernement PS/MR/Ecolo a décidé de ne plus construire de nouvelles routes (...)