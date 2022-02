Les organisateurs annoncent mercredi la participation de Mustii, PLK, Charles, Emma Peters et Calumny. Ceux-ci s'ajoutent aux noms précédemment annoncés comme Henri PFR, Kid Noize ou encore Calogero.

"Naviguant entre rap, hip-hop, électro et pop, toutes les envies musicales seront comblées avec une affiche éclectique et résolument dans l'air du temps", promettent les organisateurs d'un festival qui se veut à la fois un tremplin pour des jeunes talents et une scène d'accueil pour des artistes confirmés.

La 10e edition de Scène sur Sambre a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus.