Les premiers tickets pour le festival seront disponibles ce jeudi 12 mars.

La dixième édition du festival Scène sur Sambre aura lieu le 28, 29 et 30 août sur la plaine de l'Abbaye d'Aulne ! Les années précédentes, les artistes étaient annoncés un à un tout au long de l'année. Suite aux changements d'organisateurs, c'est une grosse annonce qui est faite cette semaine: l'affiche complète est dévoilée.

Le festival verra cette année des artistes d'univers très variés, avec une affiche marquée par de nombreux artistes belges.

Le vendredi 28 août, ce sera une soirée sous le signe de l'électro. Deux dj's et producteurs belges ouvriront le festival: The Wickeed. Ensuite, on retrouvera Hooders, un trio belge composé de PRMD, Jay Dunham et Todiefor. Ils combinent du house avec de la techno, du hip-hop et de la basse music. Suivi d'Alex Germys. Finalement, le premier jour de festival se terminera avec deux artistes qui ont marqué les esprits. Henri PFR montera sur scène, suivi du célèbre Kid Noize ! On peut dire que le vendredi de Scène sur Sambre sera marqué par des artistes belges.

Le samedi 29 août, Scène sur Sambre prévoit des musiques urbaines et actuelles. La journée sera ouverte par 4Keus, du rap et afro-pop. Ensuite, ce sera au tour de RK suivi de Maes qui fera du rap français. Gradur débarquera ensuite sur la scène pour laisser place à Heuss l'Enfoiré qui terminera la deuxième journée de festival.

Le dimanche, pop-rock et electro sera au rendez-vous pour le dernier jour de festival. Les organisateurs dévoilent du lourd: Vidéoclub, Suzane, R.O x Konoba, Caravan Palace et finalement, Loîc Nottet. Le petit belge présentera son nouvel album "Syllogomania" cet été sur la plaine de l'Abbaye d'Aulne.

Quant à Dadju, annoncé précédemment, ne sera finalement pas présent lors de cette édition. "Pour des raisons indépendantes des organisateurs de Scène sur Sambre, l'artiste ne sera pas à l'affiche de cette édition. Cette annulation ne porte pas préjudice aux festivaliers pour autant. En effet, la billetterie de Scène sur Sambre n'est pas encore ouverte", explique les organisateurs.

L'affiche de cette dixième édition est donc dévoilée, les organisateurs ont tout de même prévu encore quelques surprises.

Les premiers tickets pour Scène sur Sambre seront disponibles dès ce jeudi 12 mars !