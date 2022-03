Bien que la région du grand Charleroi offre une vie culturelle assez vivante, les festivals de grande ampleur ne sont pas légion. C’est pour pallier cela que travaille la nouvelle équipe organisatrice. Avec un site repensé, plus large pouvant accueillir 8.000 personnes par journée de festival, l’ambition est clairement affichée pour devenir l’un des plus grands festivals du grand Charleroi. Avec un budget de près d’un million d’euros. Les petits plats ont été mis dans les grands. Avec des têtes d’affiches comme Calogero et un jour consacré à la musique urbaine, les organisateurs souhaitent intéresser le plus de monde possible tout en donnant une place très importantes aux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Du côté des autorités locales, la bourgmestre de Thuin Marie-Eve Van Laethem a accroché à la philosophie de la nouvelle équipe et défend un festival installé sur un site unique offrant commerces et établissements horeca.

Cette dixième édition semble être la première d’un festival qui ne veut que grandir. L’expérience et l’implication des organisateurs du Ronquière Festival est clairement là pour le démontrer.