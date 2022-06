Dimanche soir à 21h15, une impressionnant accident de la route s'est produit à Thirimont (Beaumont), sur la route de Mons, faisant 7 blessés dans deux véhicules.

Une Golf immatriculée en France, avec trois personnes et un chien à son bord, venait d'Erquelinnes, vers Beaumont, quand elle a viré à gauche sur la rue de France. Elle a coupé la route à une Audi qui arrivait en face. Dans cette Audi, 5 personnes : un couple, deux enfants et leur grand-mère.

L'Audi a percuté l'arrière droit de la Golf. Suite au choc, la Golf a été projetée contre un talus, éjectant le chien de l'habitacle - qui a pris fuite à travers champs - et blessant sérieusement deux occupants. Le conducteur de l'Audi a alors perdu le contrôle et a percuté de plein fouet un platane, blessant grièvement une jeune adolescente et sérieusement les quatre autres occupants.

© FVH

© FVH

Une trentaine de secouristes sont intervenus : sept ambulances, venues de Beaumont, Thuin, Charleroi, Chimay, La Louvière et du transporteur privé R'Med, ont été envoyées sur place, ainsi que des équipes de désincarcération, balisage et nettoyage chaussée des pompiers de Beaumont et de Thuin. Sous les ordres du commandant de zone Piérart, du major Dams et du lieutenant Mayor, les secours ont pris en charge les blessés. La dernière victime a pu être évacuée peu avant 23 heures.

© FVH

Pendant ce temps, plusieurs équipes des différentes zones de police se sont occupées d'instaurer des déviations sur cette artère fort fréquentée. La zone Botha s'est elle chargée du constat d'accident. Le dépanneur ACF Motors a été chargé d'enlever les deux véhicules après le départ des secours, ils sont tous deux hors d'état de circuler.