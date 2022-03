C’est sans aucune hésitation que Serge Quintin a décidé de lancer un appel aux dons afin d’aller lui-même porter des produits de premières nécessités en Pologne à Makow. "Nous avons décidé de nous rendre en Pologne à quelques kilomètres de la frontière Ukrainienne dans le but est de pouvoir aider les réfugiés ukrainiens dès qu’ils ont passé la frontière."

Lorsqu’il a lancé son appel, il était loin de se douter du succès que celui-ci rencontrerait. Pour Serge, aider les réfugiés en leur permettant de trouver des biens de premières nécessités est plus qu’un obligation tant il est lié à cette région. Son histoire personnelle y est pour beaucoup."J’ai décidé de m’investir car je connais bien cette région et je lui dois beaucoup. J’ai rendu service à des polonais il y a 20 ans et ceux-ci nous ont permis d’adopter un enfant. Indirectement je me sens obligé d’apporter mon aide. C’est la ville Makow qui prendra en charge les dons que nous auront apportés. Je sais qu’ils nous attendent avec impatience car quelques 200 premiers réfugiés viennent d’arriver ce jeudi matin. Je ne peux que souligner l’hospitalité des polonais et leur désir d’aider autrui. Ce sont des personnes très solidaires."

Bien que Serge ait pu compter sur la collaboration de son patron pour stocker les dons dans les entrepôts de son entreprise il n’avait pas prévu recevoir autant. "J’avais prévu d’aller en Pologne avec une grande camionnette mais étant donné tout ce qu’on a reçu je lance un appel à un transporter afin qu’il puisse mettre un semi remorque à disposition. Nous connaissons la valeur des choses c’est pourquoi nous sommes bien entendu prêt à intervenir financièrement pour certains frais. Le plus important pour nous est d’aider la population sur place."

Si des personnes souhaitent aider Serge, ils peuvent se manifester au 0475/75 35 85 ou faire un versement sur le compte BE63 001 0844 802 08 avec la mention Pologne/Ukraine.