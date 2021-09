Ce vendredi soir, vers 21h30, un accident a eu lieu sur la chaussée de Philippeville (N5) à Gerpinnes. À hauteur du magasin Colruyt, deux véhicules (une camionnette Renault Kangoo et une voiture) sont entrés en collision. Suite au choc, le train arrière et le plancher se sont disloqués de la camionnette.



Les pompiers de Philippeville et de Marcinelle sont intervenus sur place pour la désincarcération et le balisage des lieux. Ils ont également procédé au nettoyage de la chaussée. Un SMUR et deux ambulances ont pris en charge le conducteur de la camionnette blessé. La zone de police Germinalt a dressé le constat.



Les dépanneurs ACF Motor et SD de Monceau se sont chargés d'évacuer les deux véhicules accidentés.