Son entrée en fonction est prévue au début du prochain conseil communal du 20 février.

Fumée blanche à la maison communale de Montigny-le-Tilleul ! La bourgmestre Marie-Hélène Knoops (MR) l'annonçait ce lundi soir sur les réseaux sociaux : Stéphanie Richard est la nouvelle échevine MR. « Au terme de la procédure innovante mise en place par la cheffe de file et bourgmestre Marie Hélène Knoops, entourée d’un comité qui a reçu à plusieurs reprises les potentiels candidats, c’est Stéphanie Richard qui a été désignée par les instances locales du MR en remplacement d’Alexandre Dernovoi. »

S'en suit une brève présentation de Stéphanie Richard. « Stéphanie Richard, 42 ans, dirigeante d’entreprise, s’est investie en politique dès 2013 aux cotés de Véronique Cornet. Conseillère de CPAS puis Conseillère Communale depuis 2018, elle est également active dans différentes commissions, présidente de l’Agence Locale pour l’Emploi et vice-présidente du comité MR de Montigny-le-Tilleul. »

Contactée, la bourgmestre se félicite du travail réalisé par le bureau du MR de Montigny-le-Tilleul (formé du président, vice président et des échevins) et du comité de la section MR locale. « Le choix s'est fait en 2 tours. Le premier concernait les voix, l’implication dans les différentes commissions, leur disponibilité et leur compétence. Le deuxième tour consistait à présenter des projets pour la commune. En fin de compte tout le monde est tombé d'accord sur un seul nom. Je tiens à souligner l'engagement des autres candidats qui n'en déméritent pas pour autant. C'est le 20 février, lors du prochain conseil communal, que Stéphanie Richard entrera en fonction. Reste encore à déterminer quelles seront ses attributions. Il est clair qu'après un an de travail il n'est pas question de chambouler en profondeur l'ordre établi, » commente Marie-Hélène Knoops

Pour rappel, Alexandre Dernovoi alors en charge des Finances et des Aînés avait démissionné de son poste d'échevin lors du conseil communal du 16 janvier dernier. Son départ après douze années d'échevinat laissait un grand vide mais aussi un poste à pourvoir. La bourgmestre, également cheffe de file MR, avait décidé de s'entourer d'un comité des sages, formé de quatre personne issues du comité MR de Montigny-le-Tilleul, afin d'examiner les candidatures des 7 prétendants au poste.

A l'époque, le poste de conseiller vacant avait cédé été à Céline Peeterbroeck également conseillère CPAS.