Le trentenaire a été condamné le 9 janvier 2019 à 18 mois de prison pour plusieurs vols de denrées alimentaires à Gerpinnes. Aujourd’hui, Steven s’est rangé et a changé de vie.

Steven P., 39 ans, est depuis 2018 un autre homme. L’homme a enfin trouvé une stabilité dans sa vie. Entrepreneur indépendant, Steven va bientôt connaître les joies de la paternité. Entre 2015 et 2018, Steven a connu une période noire de sa vie. À cette époque, Steven se trouve dans une situation de grande précarité. Il n’a pas d’argent et encore moins de logement. Pour survivre, Steven écume les magasins de la région et vole des denrées alimentaires, principalement de la viande. À une reprise, il change et vole du poisson.

Ensuite, Steven tente de revendre sa marchandise auprès d’une station essence où se trouvent des ouvriers qui ont fini leurs journées de travail ou auprès de ses proches qui passent commande.

Le 9 janvier 2019, Steven a été condamné par défaut à 18 mois de prison ferme pour ces multiples vols. Ce mercredi, le ministère public a requis la confirmation de la peine. Toutefois, le parquet ne s’oppose pas à un sursis simple, également plaidé par la défense.

Le jugement sera prononcé le 17 juin prochain.