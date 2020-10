Depuis mercredi après-midi tourne une vidéo lancée par Adrien Fadeur, patron du " Chemin de traverse" à Thuin. Le magasin spécialiste en articles de Harry Potter a fait plus qu'attirer l'attention sur lui grâce aux réseaux sociaux à l'occasion de ses 1 an.

Dans une vidéo, on découvre Adrien parler du Nimbus 2000, le balai volant préféré de Harry Potter. L'homme se dirige de son magasin vers la Place du Chapitre. Arrivé face à la vallée s'étendant en contrebas de part et d'autre de la Sambre, on voit Adrien régler une caméra fixée sur le balai. Soudain, il décolle et offre une vue aérienne de la vallée de Thuin le tout agrémenté de commentaires humoristiques. L'effet est là.

Déplacements limités ou peur de sortir, il fallait trouver un moyen de se démarquer sur la toile en sachant que, peut-être prochainement, il faudrait à nouveau restreindre les déplacements des citoyens.

A la tête de son magasin depuis 2019, cet ouvrier en logistique de 29 ans a accompli son rêve : ouvrir un commerce sur le plus célèbre des sorciers, Harry Potter.

Si c'est grâce à son amie qu'il a découvert et est devenu un grand fan du héro de J.K. Rowling, c'est aussi grâce à sa mère qu'il a pu toucher son rêve des doigts. "Quand ma mère est décédée, elle m'a laissé une somme pour que je vive bien. Je ne pouvais que respecter son geste en créant quelque chose auquel je tiens plus que tout. J'ai ouvert mon magasin dans un magnifique endroit. J'ai gardé mon travail et je m'évade dans mon espace en tant qu'indépendant complémentaire", explique Adrien.

L'idée de survoler la vallée est venue de la rencontre entre Adrien et David Pribilinec, patron de AVProduction. Tout de suite le cadre médiéval et le Nimbus 2000 ont donné l'idée au réalisateur de proposer un survol d'une des plus belles vallées de la région.

Même si la saga est terminée depuis quelques années, l’engouement pour le monde fantastique d'Harry Potter et des Gryffondor est toujours présent. "Il y a les personnes qui ont grandi avec les histoires et ceux qui les ont découvertes plus tard. Jeunes et moins jeunes ont aimé partager et évoluer d'une certaine façon dans l'univers du jeune sorcier en devenant collectionneurs par exemple. Actuellement je constate aussi que de plus en plus de professeurs donnent l'envie de la lecture grâce à Harry Potter."

Juché au sommet de la ville, le commerce donne l'illusion d'avoir toujours été là. C'est d'ailleurs ce qui fait encore plus rêver Adrien. "Je pense que la ville de Thuin aurait très bien pu servir de décor. En automne, il règne une ambiance particulière qui se rapproche des aventures d'Harry Potter et nous ne pouvions pas passer à côté de faire découvrir notre belle région qui plus est sur un balai magique !"

Découvrez Thuin en Nimbus 2000...