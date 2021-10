Sans surprise, cette version des faits expliquée par Dino n’est absolument pas au goût de Manuel (prénom d’emprunt), son ex-beau-frère qui a été touché à l’arrière du mollet par l’un des tirs d’un 9mm. Non cette scène, digne d’un western, n’a pas eu lieu dans le Far West, mais bien chez nous, à Montigny-le-Tilleul.

À l’origine de cette scène : un climat électrique entre les deux camps. Manuel, qui a longtemps été en couple avec la sœur de Dino, a dû faire face à une séparation. Pas du tout au goût de ses deux enfants, qui tiennent leur mère pour unique responsable. Tensions qui sont remontées aux oreilles de l’oncle, pas content de l’attitude de ses neveux.

Et le 8 mai 2020, ces tensions ont explosé en un déferlement de violences. Pour Dino, Manuel et son fils sont arrivés chez lui pour l’agresser. « Ils ont commencé à me menacer lui et son fils. Je me suis défendu comme j’ai pu. Quand le père a sorti l’arme de sa poche, j’ai frappé avec la batte de baseball. Pris de panique, j’ai tiré deux fois sans jamais les viser après avoir ramassé l’arme tombée à terre », explique le quinquagénaire.

De l’autre côté, Manuel, partie civile, jure que c’est Dino qui est allé chercher une arme pour tirer alors que lui et son fils quittaient les lieux. « Avant ça, mon client a quand même subi une fracture de l’avant-bras suite aux coups de batte. Et après les coups de feu, comme si cela ne suffisait pas, il a encore reçu des coups de crosse à la tête », rebondit Me Bastianelli, l’avocat de Manuel.

Pour le parquet, aucun élément n’accrédite la version des faits de Dino. Une peine de 3 ans de prison, avec sursis, est requise pour ces faits d’une extrême gravité, qui auraient pu être jugés devant une Cour d'assises si le tir avait atterri plus haut sur le corps de la victime… Jugement dans un mois.