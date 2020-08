Suite à l’augmentation des cas de Covid-19, certaines villes ont pris la décision de durcir les mesures liées au port du masque. C’est notamment le cas à Charleroi où le port du masque est obligatoire partout sur l’ensemble du territoire et tout le temps. Dans les petites campagnes, les bourgmestres ont également durci les mesures du CNS en renforçant les lieux où le masque doit être porté. Les règles ne sont cependant pas les mêmes partout, faisons le point.

Le bourgmestre a décidé de renforcer les mesures par souci de prévention. Le port du masque est donc obligatoire dans les rues commerçantes de Gerpinnes centre, plus précisément à l’avenue Albert 1er, la rue de la Gare, la place de la Scierie, la rue Amand Histace, la place du Perron, la place de la Halle, la rue Albert Bernard, la rue de la Régence, l’avenue Astrid, la place des Libertés et la place des Combattants. Le masque est également obligatoire dans les complexes commerciaux et leurs parkings, donc au Bertransart, au Bultia Village, à la rue Neuve et sur les commerces de la N5. Finalement, il faudra également le porter lors de tout rassemblement de plus de deux personnes ne résidant pas sous le même toit et en dehors de la bulle sociale.

Lobbes et Merbes-le-Château

La commune garde les mêmes dispositions que le CNS car il n’y a pas de lieu à forte fréquentation sur le territoire.

Thuin

Le collège communal a également ajouté des lieux particuliers. Le masque sera obligatoire sur les brocantes et les marchés, au recyparc, sur l’ensemble du site de l’abbaye d’Aulne, dans l’ensemble des bâtiments publics, sur la place du Chapitre, dans le quartier du Beffroi et aux abords et sur les terrasses Horeca de l’entité. La ville ne rend cependant pas obligatoire le masque dans la rue ‘t Serstevens, puisque la distanciation sociale peut être respectée dans cette rue commerçante.

Ham-sur-Heure

Comme sur la partie gerpinnoise, le port du masque est obligatoire sur le site du centre commercial de Nalinnes-Bultia et son parking. Il l’est également sur la place piétonne d’Ham-sur-Heure mais seulement lors des week-ends de fermeture (pour les terrasses de l’Horeca).

Montigny-le-Tilleul

Étant donné que la commune ne possède pas de rue commerçante ou de place fort peuplée, le collège n’a pas durci les mesures du port du masque. Celui-ci est donc seulement obligatoire dans les lieux préconisés par le CNS.

Erquelinnes

Le port du masque est obligatoire dans la rue Albert 1er, dans la section entre la rue Warocquier et la frontière.