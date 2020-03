La commune de Ham-sur-Heure propose encore un accueil au sein de l'administration communale.

Suite aux règles de confinement qui ont dû être mises en place dès ce mercredi midi, les administrations communales ont dû se réorganisées. Pour les citoyens, qu'est-ce qui est mis en place pour les demandes urgentes?

A Ham-sur-Heure-Nalinnes, la commune a organisé le télétravail pour tous les employés. Les services fonctionnent toujours mais à guichet fermé, il est cependant possible de les contacter par téléphone ou par mail. Néanmoins, un accueil est assuré dans le hall du château communal durant les heures d'ouverture de bureaux. La commune souhaite permettra aux citoyens de venir déposer des documents nécessaires au traitement des dossiers.

L'employée qui accueillera les citoyens est donc installée dans le hall, et protégée au maximum du virus grâce à un dispositif pour contenir et filtrer les visiteurs et à un écran en Plexiglas pour la protéger. Bien sûr, cet accueil est mis à disposition uniquement pour les urgence. Pour le reste, les services sont disponibles par mail.

A Thuin, les bureaux sont fermés. Le télétravail a été mis en place totalement dans chaque service. Les agents communaux sont tout de même disponibles par mail et par téléphone pour toutes les demandes.

A Montigny-le-Tilleul, Lobbes et Gerpinnes, les bureaux sont fermés. Les services continuent à fonctionner mais seulement sur rendez-vous pour les demandes urgentes. Tous les services sont joignables par téléphone et par mail, les numéros sont répertoriés sur les sites internet des communes.