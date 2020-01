Les travaux d'asphaltage à la rue de la Victoire seront réalisés ce vendredi.

Il y a quelques changements dans le chantier à Thuillies. Finalement, l'entreprise en charge du chantier informe la ville que les travaux d'asphaltage de la rue de la Victoire seront finalement effectués uniquement ce vendredi. Et ce, en une seule phase. La circulation sera autorisée en alternance et régulée par des feux lumineux entre le Chemin de Chambry et la rue de la Garenne.

Quant aux travaux de la rue de la Cour, ils seront aussi terminés ce vendredi. La circulation sera autorisée au même moment.