Notre exclusivité du 17 mai dernier a tapé dans l’œil du présentateur vedette de 20h30 le samedi Laurent Delahousse sur France 2. On rappelle que le rockeur carolo de 45 ans, sosie vocal d'Elvis Presley, déclaré champion du monde en 2006 à Memphis, est tombé en amour sur un imposant édifice situé au 138 de la rue de Beaumont, à Thuillies, et qui présente une adorable et troublante ressemblance avec la célèbre demeure d'Elvis Presley, Graceland. A travers sa façade blanche et ses colonnes. « Il y a quelques jours, raconte Franz Goovaerts, j'ai reçu un coup de fil de la journaliste de l'émission, elle m'a expliqué qu'elle préparait un sujet sur Elvis pour une diffusion en septembre et qu'elle voulait absolument m'avoir dans le programme. Avec son cameraman, elle a passé deux jours dans les travaux en cours mais aussi un moment dans mon cadre familial. Nous somme allés au Centre culturel de Mont-sur-Marchienne où elle m'a demandé d'interpréter In the ghetto, c'est une de ses chansons préférées, je crois». L'occasion pour nous de faire le point sur ce projet tellement ambitieux qui va accueillir notamment une brasserie et une salle de concerts et des hommages en veux-tu en voilà au King disparu le 16 août 1977 à l'âge de 42 ans.

La brasserie : "En attendant l'ouverture de la salle de concerts l'an prochain pile pour les 45 ans de la mort d'Elvis, on va installer une scène dans la brasserie à la fois pour moi mais aussi pour les artistes que nous allons programmer. L'ouverture de l'école de danse de Lisa Pointé est reportée aussi à 2022, en septembre".

Le mobilier. "Pour équiper le restaurant, le brasseur Monnoyer a commandé des tables que l'on ne trouve qu'aux Pays-Bas, c'est très chic, on les réceptionne la semaine prochaine. L'endroit aura un cachet très classe. Grace Land, en deux mots ici, il faut le préciser, sera ouvert naturellement à tout le monde mais je devais respecter un standing qui fasse honneur à la mémoire d'Elvis"

Les vitrines. "On pourra y admirer divers costumes confectionnés par Bill Below et Gene Doucette, les stylistes d'Elvis, ils ont réalisé plus de trois cents costumes de 1969 à 1977, ils continuent à travailler pour plus de 90.000 imitateurs d'Elvis dans le monde. On pourra également découvrir quelques bijoux du King,des bagues, des colliers, des ceintures"

La Meditation Garden. "Ce sera le lieu du parcours spirituel, les fans et le public pourront le faire chaque fois qu'ils le voudront, ce moment de connexion avec Elvis est très important à mes yeux"

L'ouverture ? "On travaille d'arrache-pied pour ouvrir avant la date anniversaire de la mort d'Elvis, on fait une ouverture pour la presse le 13 août, et ensuite l'ouverture pour le public le 14 août. On peut déjà réserver en appelant le 0479/138.289, ou en écrivant à l'adresse mail tcbvolution@hotmail.com".

Voilà. It's now or never