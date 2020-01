Les jeunes créent des potagers collectifs avec la participation des résidents du camping de l'Abbaye d'Aulne.

En 2016, le collège communal répondait à l'appel à projet "vers une politique locale de jeunesse plus participative", de là, une commission jeunesse a vu le jour. Cette commission regroupe des jeunes de 12 à 26 ans souhaitant s'investir dans leur commune.

Depuis sa création, la commission jeunesse a déjà accompli plusieurs projets: l'organisation de l'événement "Commi'Cup", la créations de diverses vidéos, la mise en place d'une trash mobile qui consiste à ramasser les déchets dans l'entité. La commission jeunesse peut continuer cette année encore grâce au 2ème appel à projet répondu par la commune.

Cette année, le grand projet des jeunes est la création d'un potager collectif dans chaque village de l'entité. Ils installeront des bacs à légumes, fruits et plantes aromatiques dans les villages. Bien sûr, un village à la fois. Le premier quartier qui aura l'honneur d'accueillir ce projet sera le camping de l'Abbaye d'Aulne. Le projet sera lancé au mois de mai.

L'objectif est de renforcer la convivialité et la coopération sans oublier la valorisation des producteurs locaux, du bio et du zéro déchet. L'idée est également de développer un projet avec les citoyens. "C'est intergénérationnel. Les jeunes veulent impliquer les résidents du camping pour dynamiser le quartier, les responsabiliser et les rassembler autour de quelque chose", explique Karine Cosyns, échevine de la jeunesse.

L'entretien sera réalisé par les jeunes et par les résidents du camping. Aidée par la Maison des Jeunes de Thuin et par l'AMO, les jeunes ne porteront pas le dossier tout seul. La participation des citoyens sera également demandée de diverses façons. "On va demander aux thudiniens s'ils ont du matériel de jardinage qu'ils n'utilisent plus. On va aussi faire un partenariat avec la section horticole et demander un dons de graines."

Le projet de jardin partagé est entièrement collaboratif. Les résidents pourront se rassembler avec les jeunes autour d'un objectif, et de plus ils auront accès à des légumes et fruits frais. Echanger, créer du lien et partager sont les valeurs du potager collectif.

Les potagers collectifs voient le jour dans plusieurs villages. La plupart du temps, ce projet fonctionne s'il est mené par des personnes investissent. Par exemple, des bacs sont également installés dans quelques écoles sur l'entité de Thuin, un projet qui fonctionne très bien. A Châtelet, des bacs "les incroyables comestibles", sont placés sur la place du Perron. Ca fonctionne car l'entretien est réalisé par l'école d'horticulture. Citoyens et élèves peuvent aller se servir.